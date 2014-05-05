Добкин ради Украины готов объединиться хоть с Бабой Ягой, но не с Тягнибоком
23:32, 05 мая 2014Политика
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Кандидат в президенты регионал Михаил Добкин заявил, что ради мира в Украине готов объединиться хоть с "чертом лысым, хоть с бабой Ягой".
Добкин ради Украины готов объединиться хоть с Бабой Ягой, но не с Тягнибоком
Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" в понедельник, пишет Украинская правда.
"Я готов объединяться со всеми. Возможно кроме Тягнибока, потому что у него нет никакого конструктива, ради того, чтобы вместе сделать страну сильнее", - сказал Добкин.
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По мнению регионала, "война с Россией это худшее, что может быть".
"Ради того, чтобы в стране был порядок и не гибли люди, я готов объединиться хоть с чертом лысым, хоть с бабой Ягой", - добавил он.
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