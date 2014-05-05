СМИ: Сепаратисты из Славянска заявляют о восьми убитых

Об этом заявили журналистам в штабе сепаратистов, сообщает INSIDER.

Они уверяют, что силы антитеррористической операции пыталась прорваться в город со стороны Сергеевки, но им это не удалось.

Читайте такжеАваков: В Славянске - бой с 800 террористами, есть раненые с обеих сторонЧитайте такжеСепаратисты объявили, что сегодня комендантский час в городе начнется на 2 часа раньше, и продлится с 20 до 6 утра. Ранее комендантский час объявляли с 22 часов вечера.

Как известно, сегодня в Славянске продолжались бои в рамках АТО. По данным МВД, украинские силовики потеряли убитыми 4 человека, еще около 30 ранены.