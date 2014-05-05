"К черту границы": в России сняли откровенно агрессивный милитаристский ролик о службе в армии

В ролике акцентируется внимание на необходимости поиска врагов: "ты в каждой тени пытаешься увидеть своего врага, потому что без врага - нет боя, а без боя - нет победы", "твоя задача выследить врага", а также прямо говорится: "к черту границы! ".

Читайте такжеКиселев показывал россиянам "зеленых человечков" еще год назадКак сообщил автор рекламы, арт-директор и режиссер Алексей Михайлов, съемки завершились в середине 2013 года, однако "по некоторым причинам" ролик появился в интернете только в минувшие выходные. Теперь видео может быть неоднозначно воспринято на фоне ситуации в Украине, сетуют создатели ролика, пишет Sostav.ru.

И сам Михайлов, по его словам, попал в "неудобную ситуацию", связанную с событиями в Украине, которые вызывают у него тревогу.