Неподалеку блокпоста в Славянске взорвалась АЗС – СМИ

Об этом сообщают "Подробности".

В Славянске на блокпосту в районе Былбасовка около 13:00 прогремел взрыв. Как сообщают очевидцы, взорвалась заправка.

"На блокпосту в Былбасовке взорвалась АЗС. Взрыв слышали все", - сообщил изданию очевидец.

Следует также отметить, что колонна украинских войск со стороны Артемовска продвинулась вглубь Славянска. Как пишут пользователи соцсетей, поначалу взрыв приняли за разрыв реактивного снаряда.

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Напомним, как сообщал УНИАН ранее, в Славянске боевики сбили еще один вертолет украинских военных. Оперативная бригада Антитеррористического центра эвакуировала пострадавших пилотов в лагерь.