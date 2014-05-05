Пограничники ввели новую отметку для лиц, которых не пустили в Украину. "Отказано во въезде"

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что в связи с мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и с целью недопущения въезда на территорию Украины радикально настроенных лиц, которые следуют через государственную границу и могут принимать участие в акциях антиукраинской направленности.

Читайте такжеВ случае вторжения российских войск в Украину пограничники готовы стрелять

По инициативе пограничного ведомства уже в установленных формах отметок, которые ставятся в документах, добавляется отметка Отказано во въезде в Украину.

Она будет проставляться в паспортных или других документах иностранцев, а также лиц без гражданства, которым по обоснованному решению уполномоченного лица органа охраны государственной границы было отказано в пересечении государственной границы на въезде в Украину, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Также в сообщении говорится, что нововведение позволит быстрее выявлять лиц, которым было отказано в пересечении государственной границы, при их повторных попытках въехать в Украину.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, Государственная пограничная служба в период майских праздников усилит меры по охране границы. В частности, для этого привлеклись дополнительные пограничные наряды в пунктах пропуска и вне их, участки границы прикрыты техническими средствами наблюдения, проводится инженерное обустройство границы, активизировано взаимодействие с представителями СБУ и других правоохранительных органов.