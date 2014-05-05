Лента.ру превратила погибших под Славянском силовиков в жертвы среди мирного населения

Четверо погибших и около 30 раненых украинских силовиков в России "превратились" в жертвы среди мирного населения.

"Тем временем на сайте МВД Украины появилось сообщение о четырех погибших и 30 раненых со стороны местного населения", - говорится в статье "Украинские силовики прорвали оборону на подступах к Славянску".

В фразе наличествует ссылка на сообщение украинского МВД, где сказано "Со стороны МВД 4 погибших, около 30 раненых".

Спустя несколько часов ошибка на сайте была исправлена. "В материале «Украинские силовики прорвали оборону на подступах к Славянску» были обнаружены и исправлены ошибки. В тексте было указано, что МВД Украины сообщило о четырех погибших и 30 раненых со стороны местного населения. В действительности потери понесли украинские силовики

«Лента.ру» приносит свои извинения читателям", - сказано в сообщении.