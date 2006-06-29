Тимошенко просит не так буквально воспринимать слова Мороза про черта с копытами

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что вопрос избрания председателя Верховной Рады не сможет разрушить коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что ни при каких обстоятельствах «никакая кандидатура не может развалить коалицию, и мне кажется, что каждой политической силе, когда она выдвигает свои кандидатуры, нужно считаться с общественным мнением, потому что и социалисты, они также считаются с общественным мнением относительно отдельных кандидатов, и они находятся в тяжелом положении», - сказала она, добавив, что, возможно, партийные решения они принимают именно потому, что некоторые кандидатуры не воспринимаются в обществе.

Говоря о позиции БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что эта политическая сила взяла в качестве лозунга высказывание – «Закрой глаза и думай об Украине», поэтому они поддержат любую кандидатуру, но БЮТ не берет на себя ответственность за таких людей как Петр ПОРОШЕНКО. «Права вето у нас нет, и поэтому вся ответственность, безусловно, за выдвижение такой кандидатуры как П.ПОРОШЕНКО, лежит исключительно на той политической силе, которая его выдвигала», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Комментируя сегодняшний призыв социалистов к “Нашей Украине” заменить на должность спикера ВР кандидатуру П.ПОРОШЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это не проблема, которая возникла с А.МОРОЗОМ в коалиции, а, возможно, часть плана по разрушению “помаранчевой” коалиции путем выдвижения таких кандидатур, о которых заранее понятно, что они тяжело будут восприниматься в сессионном зале. «Я считаю, что, несмотря на то, что мы не имеем права вето на любую кандидатуру, которую вносят другие политические силы по своим квотам, каждая политическая сила должна взвешенно подходить к выдвижению кандидатур, и чтобы не было такого, что А.МОРОЗУ придется придерживаться своих слов, сказанных во время формирования коалиции, «что за черта с копытами проголосует, но не нужно так буквально воспринимать слова А.МОРОЗА», - сказала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО рассказала, что сегодня планируется заседание президиума совета коалиции, в ходе которого будет обсужден целый пакет вопросов, в частности и избрание заместителей председателей комитетов, секретарей комитетов, и вопросы о позиции коалиции по блокированию сессионного зала. Будет рассматриваться также ультиматум, выдвинутый Партией регионов, а также вопрос, когда коалиция будет готова проголосовать за кандидатуры премьера и спикера. При этом она отметила, что вопрос о “пакетном” голосовании по кандидатурам спикера и премьера пока не решен. По ее словам, все будет зависеть от консенсусного решения участников коалиции.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что сегодня коалиция ожидает, когда Президент назначит время для встречи с ними. В то же время самой Ю.ТИМОШЕНКО кажется, что Президенту не нужно вмешиваться «в эти тусовки Партии регионов».

Как сообщал УНИАН, 27 июня на заседании коалиции было принято решение о «пакетном» голосовании по кандидатурам премьер-министра и спикера Верховной Рады. При этом члены коалиции согласовали, что кандидатом на пост премьера будет Юлия ТИМОШЕНКО, а на пост спикера – Петр ПОРОШЕНКО.

Против “пакетного” голосования выступает фракция Партия регионов, отмечая, что такой способ избрания руководителей правительства и парламента является незаконным, потому что противоречит Регламенту ВР и Конституции.

Сегодня народный депутат из фракции СПУ Николай РУДЬКОВСКИЙ заявил, что социалисты склоняются к «непакетному» голосованию по кандидатурам на должности председателя Верховной Рады и премьер-министра.

Кроме того, лидер СПУ Александр МОРОЗ сегодня призвал “Нашу Украину” отказаться от кандидатуры П.ПОРОШЕНКО на должность спикера ВР.