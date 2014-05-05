В Одессе отменили внеочередную сессию облсовета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского областного совета, заседание отменено. Причины не называются.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Одесского областного совета Николай Тындюк объявил о проведении 5 мая внеочередной сессии в связи с трагическими событиями 2 мая. «На повестке дня - оценка трагических событий, которые произошли в Одессе 2 мая. На заседание приглашены руководство областной государственной администрации и территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти», - сообщала пресс-служба.

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2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. От огнестрельных ранений погибли несколько активистов. После того граждане, которые поддерживают единство Украины, на Куликовом поле снесли лагерь пророссийски настроенных людей, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого погибло более 40 человек. В больницы города доставлены более 200 раненых.