В Одессу прибыло спецподразделение Нацгвардии
10:11, 05 мая 2014Политика
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В Одессу для обеспечения правопорядка прибыло спецподразделение Национальной гвардии Украины «Киев-1».
REUTERS
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД.
По словам министра, спецподразделение возглавляют одесситы.
«Эти подразделения сформированы из лучших специалистов-добровольцев и патриотов», - подчеркнул глава ведомства.
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