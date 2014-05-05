В Одессу прибыло спецподразделение Нацгвардии

В Одессу для обеспечения правопорядка прибыло спецподразделение Национальной гвардии Украины «Киев-1».

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД. По словам министра, спецподразделение возглавляют одесситы. «Эти подразделения сформированы из лучших специалистов-добровольцев и патриотов», - подчеркнул глава ведомства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter