В Одессу прибыло спецподразделение Нацгвардии

10:11, 05 мая 2014
Политика
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 В Одессу для обеспечения правопорядка прибыло спецподразделение Национальной гвардии Украины «Киев-1».

REUTERS

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД.

По словам министра, спецподразделение возглавляют одесситы.

«Эти подразделения сформированы из лучших специалистов-добровольцев и патриотов», - подчеркнул глава ведомства.

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