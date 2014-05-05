Донецкий губернатор рассчитывает на помощь милиции из других областей

Председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута рассчитывает, что в регион будут направлены дополнительные подразделения правоохранительных органов из других областей, об этом он сказал в эфире одного из телеканлов, передают Новости Донбасса.

"Были обращения от руководителя милиции Донецкой области. Есть небольшие подвижки, были направлены небольшие подразделения. Но этого недостаточно, чтобы обеспечить правопорядок. Я считаю, что на сегодняшний день центр недостаточно уделяет внимание Донецкой области", - отметил губернатор.Читайте такжеОжидаем, что милиция будет работать эффективнее – губернатор Донецкой области

При этом Тарута признал, что назвать эффективными действия милиции нельзя, хотя в этом, по его мнению, также есть ответственность центральных властей.

"Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимы кадровые изменения. К сожалению, все предложения, которые давались руководителем донецкой областной милиции, господином Пожидаевым, очень долго рассматривались в Киеве и своевременно не были произведены кадровые изменения ", - сказал он.

Вместе с тем губернатор выразил мнение, что в ходе проведения выборов Президента 25 мая в регионе будут провокации, и отметил, что необходимо предпринять дополнительные усилия для обеспечения правопорядка в регионе.