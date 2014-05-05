Донецкий губернатор рассчитывает на помощь милиции из других областей
Председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута рассчитывает на помощь милиции из других областей. Он также выразил мнение, что центральные власти недостаточно уделяют внимание Донецкой области.
Председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута рассчитывает, что в регион будут направлены дополнительные подразделения правоохранительных органов из других областей, об этом он сказал в эфире одного из телеканлов, передают Новости Донбасса.
"Были обращения от руководителя милиции Донецкой области. Есть небольшие подвижки, были направлены небольшие подразделения. Но этого недостаточно, чтобы обеспечить правопорядок. Я считаю, что на сегодняшний день центр недостаточно уделяет внимание Донецкой области", - отметил губернатор.Читайте такжеОжидаем, что милиция будет работать эффективнее – губернатор Донецкой области
При этом Тарута признал, что назвать эффективными действия милиции нельзя, хотя в этом, по его мнению, также есть ответственность центральных властей.
"Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимы кадровые изменения. К сожалению, все предложения, которые давались руководителем донецкой областной милиции, господином Пожидаевым, очень долго рассматривались в Киеве и своевременно не были произведены кадровые изменения ", - сказал он.
Вместе с тем губернатор выразил мнение, что в ходе проведения выборов Президента 25 мая в регионе будут провокации, и отметил, что необходимо предпринять дополнительные усилия для обеспечения правопорядка в регионе.