В сети появилось видео, как во время пожара в Одессе проукраинские активисты спасают сепаратистов

В сети появилось видеозапись и фотографии, на которых видно, как проукраинские активисты, участники марша за единую Украину, спасают сторонников РФ во время пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая.

Пользователи социальных сетей уже дали имя этим фотографиям: "Украинцы друг друга в беде не бросают".

Фотогалерея "Как проукраинские активисты спасали сепаратистов в Одессе"