В сети появилось видео, как во время пожара в Одессе проукраинские активисты спасают сепаратистов
09:18, 05 мая 2014Политика
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Во время пожара в Доме профсоюзов простые украинцы помогали спасать людей из горящего здания.
В сети появилось видеозапись и фотографии, на которых видно, как проукраинские активисты, участники марша за единую Украину, спасают сторонников РФ во время пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая.
Пользователи социальных сетей уже дали имя этим фотографиям: "Украинцы друг друга в беде не бросают".
Видео Юрий Селенс
Фотогалерея "Как проукраинские активисты спасали сепаратистов в Одессе"
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