СБУ уточнила список россиян, причастных к бойне в Одессе

Так, по данным СБУ, по ст. 294 ч. 2. были задержаны граждан РФ (с их слов) - Демилов Константин Борисович, 1972 г.р., Павлов Сергей Геннадьевич, 1971 г.р., Вдовин Александр Алексеевич, 1971 г.р., пишет Украинская правда.

Кроме того задержаны Сидоренко Сергей Николаевич 1978 г.р. (копия паспорта), и Бормотов Дмитрий Викторович, 1977 г.р., паспорт 7204020246 выдан Байкитским РО Эвенкийский автономного округа 14.09.2006 года.

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Как известно, ранее СБУ заявила, что среди лиц, которые устроили провокации в Одессе, есть по меньшей мере трое граждан Российской Федерации.

"Установлено, что среди задержанных лиц , устроивших провокации, повлекшие столкновенияя и массовые жертвы среди людей 2 мая в Одессе, есть по меньшей мере трое граждан Российской Федерации. Соответствующие документы переданы в Министерство иностранных дел Украины", - отметили в СБУ.

По фактам беспорядков в Одессе 2 мая начато 10 уголовных производств, в рамках их расследований задержали 172 человека.

После проведения соответствующих следственных действий часть из них отпущена под личное обязательство, 127 задержаны как активные участники массовых беспорядков. С ними проводится комплекс досудебных следственных мероприятий.