Пророссийские активисты штурмовали металлургический завод Ахметова в Енакиево
В Енакиево Донецкой области пророссийские активисты митинговали возле металлургического завода.
300 человек штурмовали горисполком, а потом пошли к зданию управления енакиевского металлургического завода, сообщает в Twitter пользователь BerrrGerrr.
"В толпе - около 100 человек в масках. Активисты скандировали " Одессу не простим !" . Люди со ступенек под заводом играли русские и советские марши. На месте также присутствует журналист и оператор российского НТВ", - сообщил пользователь.
Из здания заводоуправления вывели работников, а сепаратисты с криком "Россия!" пытались войти внутрь. Также они требовали встречи с директором и забастовку.
В #Енакиево пророссийские активисты штурмуют металлургический завод. Требуют директора.
— BerrrGerrr (@BerrrGerrr) May 4, 2014
Директор завода заявил, что не запрещает работникам участвовать в митингах . Но пророссийскеи активисты требовали письменного подтверждения, что за участие в акциях сепаратистского "Народного ополчения Донбасса " работников не будут увольнять.
Кроме этого, над заводоуправлением подняли флаг сепаратистской Донецкой республики, хотя украинского флага над зданием не было, сообщает пользователь.