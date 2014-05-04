Пророссийские активисты штурмовали металлургический завод Ахметова в Енакиево

300 человек штурмовали горисполком, а потом пошли к зданию управления енакиевского металлургического завода, сообщает в Twitter пользователь BerrrGerrr.

"В толпе - около 100 человек в масках. Активисты скандировали " Одессу не простим !" . Люди со ступенек под заводом играли русские и советские марши. На месте также присутствует журналист и оператор российского НТВ", - сообщил пользователь.

Из здания заводоуправления вывели работников, а сепаратисты с криком "Россия!" пытались войти внутрь. Также они требовали встречи с директором и забастовку.

В #Енакиево пророссийские активисты штурмуют металлургический завод. Требуют директора. — BerrrGerrr (@BerrrGerrr) May 4, 2014

Директор завода заявил, что не запрещает работникам участвовать в митингах . Но пророссийскеи активисты требовали письменного подтверждения, что за участие в акциях сепаратистского "Народного ополчения Донбасса " работников не будут увольнять.

Кроме этого, над заводоуправлением подняли флаг сепаратистской Донецкой республики, хотя украинского флага над зданием не было, сообщает пользователь.