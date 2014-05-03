В Луганске вооруженные боевики штурмуют воинскую часть - милиция

В Луганске штурмуют воинскую часть № 3035 - полк Внутренних войск МВД Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению Отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, вооруженные боевики из числа захватчиков здания СБУ забрасывают воинскую часть, расположенную на улице Щаденко, гранатами и стреляют из автоматического оружия.

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«Сначала около ворот воинской части № 3035 местные жители (примерно около 20-30 человек) жгли мусорные баки и шины, таким образом, блокируя возможное передвижение военнослужащих воинской части. Сейчас местные жители отошли, подошли вооруженные боевики из здания СБУ и забрасывают воинскую часть свето-шумовыми гранатами и стреляют из автоматического оружия», - сообщили в милиции.