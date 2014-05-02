Обама и Меркель пообещали России третий раунд санкций, если агрессия против Украины продлится

Об этом заявил президент США Барак Обама во время совместной конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает Украинская правда.

По его словам, Россия "не дает им другого пути, как наложение санкций на секторы российской экономики".

"Международное сообщество видит, что Россия нарушает все соглашения и международное право. Все знают, что Россия стоит за сепаратистами", - подчеркнул Обама.

Читайте такжеБайден: Санкции против России стали следствием нарушения принципа нерушимости европейских границ"Украинское правительство выполняет все взятые на себя обязательства в Женеве, вопрос - за Россией", - добавил он.

Также Обама заявил, что "если Россия будет продолжать, G7 будет действовать и будет вводить санкции дальше".

"Мы не заинтересованы в наказании россиян, но Путин и его окружение должны быть наказаны", - подчеркнул президент США.

В свою очередь Меркель заявила: если ситуация в Украине не стабилизируется, ФРГ будет вводить дальнейшие санкции, действуя совместно с США.

По ее словам, третий раунд санкций готовится и они будут касаться секторов российской экономики.