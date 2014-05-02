В Красноармейске боевики пытались похитить две БРДМ
12:37, 02 мая 2014Политика
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В Красноармейске Донецкой области неизвестные пытались похитить две боевые разведывательно-дозорные машины (БРДМ).
Боевики пытались похитить БРДМ
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, около 10 неизвестных человек в камуфляжной форме с оружием проникли на территорию складов ГУ МВД Украины в Донецкой области в Красноармейске и пытались завести две единицы БРДМ, но попытка оказалась неудачной. Осуществить преступное намерение им помешала охрана. Злоумышленники покинули территорию складов.
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