В Красноармейске боевики пытались похитить две БРДМ

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, около 10 неизвестных человек в камуфляжной форме с оружием проникли на территорию складов ГУ МВД Украины в Донецкой области в Красноармейске и пытались завести две единицы БРДМ, но попытка оказалась неудачной. Осуществить преступное намерение им помешала охрана. Злоумышленники покинули территорию складов.