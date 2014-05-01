Задержанный за шпионаж российский дипломат завербовал полковника ВСУ - СБУ

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, военно-морской атташе является кадровым сотрудником ГРУ Генштаба ВС РФ.

"С целью получения необходимой разведывательной информации о состоянии военно-политического сотрудничества Украины со странами НАТО, иностранный военный шпион завербовал полковника Вооруженных сил Украины, который имел непосредственный доступ к указанным материалам", - сообщили в спецслужбе.

Читайте такжеВ Харькове СБУ разоблачила группу диверсантов, которые планировали теракты на 9 маяЧитайте такжеВ СБУ отметили, что 30 апреля российский дипломат был задержан "на горячем" - во время получения им от гражданина Украины материалов, имеющих ограниченный доступ. В атташе была изъята флешка с такими материалами.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу МИД, украинские спецслужбы задержали военно-морского атташе посольства России в Украине во время агентурной деятельности. В ближайшее время дипломат должен покинуть территорию Украины.