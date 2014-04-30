Украина высылает российского дипломата за шпионаж



Военно-морской атташе Посольства РФ в Украине объявлен «персоной нон грата» в связи с его деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях от 1961 года.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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"В результате успешно проведенной контрразведывательной операции 30 апреля с.г. российский дипломат был задержан Службой безопасности Украины на месте совершения им агентурной акции", - говорится в сообщении.

В ближайшее время дипломат должен покинуть территорию Украины.