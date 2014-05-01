Во Львове "левые" и ветеранские организации отменили митинги по случаю 1 Мая

Как передает корреспондент УНИАН, не состоялся традиционный торжественный митинг и возложение венков и цветов на площади возле Монумента славы на улице Стрыйской во Львове. В этом месте всегда проводили свои первомайские мероприятия местные организации коммунистов, антифашистов и ветеранов.

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Как сообщили УНИАН во Львовской областной организации ветеранов, представители политических сил и ветеранских организаций накануне, 30 апреля, решили, что, учитывая возможные провокации, а также использование мероприятий левых сил лицами, стремящимися дискредитировать Львовщину, праздничные мероприятия в этом году отменены.

Сегодня на площади возле Монумента славы не было ни одного гражданина, кроме 10 местных журналистов.

Вместо этого сегодня во Львове начались мероприятия по празднованию Дня города, и большое скопление львовян и туристов наблюдается в центре города, где начинается праздничное действо.

В тоже время в Одессе, сторонники левого крыла и неизвестные анархисты проводят первомайскую демонстрацию.