Путин и Кэмерон обсудили ситуацию в Украине

Основное внимание в ходе беседы уделено ситуации в Украине, информирует пресс-служба Кремля.

"Путин отметил, в частности, первостепенную важность скорейшего и безусловного выполнения властями в Киеве положений Женевского заявления от 17 апреля текущего года для деэскалации напряжённости в стране", - сказано в сообщении.

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"Лидеры России и Великобритании согласились, что выход из острого политического противостояния может быть достигнут только мирными средствами", - информируют в Кремле.

Условлено продолжить двусторонний обмен мнениями на различных уровнях.