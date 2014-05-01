Путин и Кэмерон обсудили ситуацию в Украине
03:56, 01 мая 2014Политика
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Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с Премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.
Путин и Кэмерон обсудил ситуацию в Украине / REUTERS
Основное внимание в ходе беседы уделено ситуации в Украине, информирует пресс-служба Кремля.
"Путин отметил, в частности, первостепенную важность скорейшего и безусловного выполнения властями в Киеве положений Женевского заявления от 17 апреля текущего года для деэскалации напряжённости в стране", - сказано в сообщении.
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"Лидеры России и Великобритании согласились, что выход из острого политического противостояния может быть достигнут только мирными средствами", - информируют в Кремле.
Условлено продолжить двусторонний обмен мнениями на различных уровнях.
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