Порошенко спрогнозировал курс доллара меньше 11 грн

Об этом он заявил в эфире программы "ШустерLIVE", сообщает Обозреватель.

"Уверен, как только зайдет кредит МВФ, макрофинансовая помощь ЕС, помощь США и кредит Мирового банка, как только существенно вырастут золотовалютные резервы Украины, как только у нас начнутся антикоррупционные реформы, реформы судебного законодательства, реформы по созданию инвестиционного климата, курс немедленно откатится назад. До какого уровня – сейчас безответственно утверждать. Но точно, он будет не 13, не 12 и не 11 гривень. Он будет меньше", - подчеркнул Порошенко.

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Нынешние прыжки курса доллара экс-глава совета Нацбанка назвал разрушительными для национальной экономики и банковской системы.

"Монетарная та валютно-кредитная политики Нацбанка нуждается в очень существенном уточнении. Безусловно, для страны неприемлемы прыжки до 13,5-14 грн, которые демонстрировала гривня. Такой курс разрушительный для экономики, разрушительный для тех заемщиков, которые имеют ипотечные кредиты, а значит, этот курс разрушительный для всей банковской системы. Я не вижу никаких обоснований для такого курса", - акцентировал Порошенко