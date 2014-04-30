Порошенко спрогнозировал курс доллара меньше 11 грн

23:26, 30 апреля 2014
Политика
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Экс-глава совета НБУ Петр Порошенко спрогнозировал, что курс доллара опуститься до уровня ниже 11 грн после поступления в Украину средств международных институций.

 

Порошенко Петр

Об этом он заявил в эфире программы  "ШустерLIVE", сообщает Обозреватель.

"Уверен, как только зайдет кредит МВФ, макрофинансовая помощь ЕС, помощь США и кредит Мирового банка, как только  существенно вырастут золотовалютные резервы Украины,  как только у нас начнутся антикоррупционные реформы, реформы судебного законодательства, реформы по созданию инвестиционного климата, курс немедленно откатится назад. До какого уровня – сейчас безответственно утверждать. Но точно, он будет не 13, не 12 и не 11 гривень. Он будет меньше", - подчеркнул Порошенко.   

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Нынешние прыжки курса доллара экс-глава совета Нацбанка назвал разрушительными для национальной экономики и банковской системы.

"Монетарная та валютно-кредитная политики Нацбанка нуждается в очень существенном уточнении.  Безусловно, для страны неприемлемы  прыжки до 13,5-14 грн, которые демонстрировала гривня.  Такой курс разрушительный для экономики, разрушительный для тех заемщиков, которые имеют ипотечные кредиты, а значит, этот курс разрушительный для всей банковской системы.  Я не вижу никаких обоснований для такого курса", - акцентировал Порошенко

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