На Харьковщине власть уверяет, что жестко ответит силам, которые попытаются дестабилизировать ситуацию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом по итогам совещания в Киеве заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Игорь Балута.

«Мы готовы к любым провокациям. Пусть те, кто планирует раскачивать ситуацию на Харьковщине, не сомневаются - их ждет жесткий и бескомпромиссный отпор», - подчеркнул Балута, прогнозируя в ближайшие несколько дней активизацию экстремистских сил, которые могут устроить в Харьковской области разного рода провокации.Читайте такжеВ Харькове задержали одного из организаторов митингов сепаратистов - источник

По его словам, обеспечивать порядок в Харьковской области будут как представители правоохранительных органов и Службы безопасности Украины, так и добровольцы, которые сформировали специальные подразделения МВД и Национальной гвардии.

Балута отметил, что на майские праздники руководители районов и области будут работать в усиленном режиме. «Я буду лично координировать взаимодействие всех служб. Перед нами стоит задача избежать дестабилизации ситуации и сохранить порядок в Харьковской области», - добавил он.

Председатель ОГА отметил, что в.о. президента Украины Александр Турчинов высоко оценил усилия властей Харьковской области и правоохранительных органов по обеспечению правопорядка на территории региона.Читайте такжеВ Харькове из-за ранения Кернеса обязанности мэра будет исполнять секретарь горсовета

Как сообщал УНИАН, координационный совет харьковского Евромайдана из-за возможности провокаций отменил проведение митинга 1 мая. Зато 1 мая в 12.00 на площади Свободы активисты Антимайдана анонсировали свой митинг. Также в то же время организация «Патриот Украины» запланировала митинг на площадке возле памятника Т. Шевченко на улице Сумской, на том месте, где традиционно проводятся митинги Евромайдана.

Кроме этого, 1 мая митинг и шествие проведут активисты Коммунистической партии Украины. Сбор коммунистов намечен на 11:30 у «Вечного огня» на улице Университетской. После они планируют ходой пройти к площади Свободы и провести там в 12:00 первомайский митинг.