СБУ задержала диверсанта, который планировал захват 1 мая органов власти в Запорожской области
17:00, 30 апреля 2014Политика
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Служба безопасности Украины задержала в Мелитополе Запорожской области гражданина Украины Д., подозреваемого в причастности к подготовке массовых акций протеста с задействованием пророссийских сепаратистских групп.
СБУ задержала диверсанта, который планировал захват 1 мая органов власти в Мелитополе
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 1 мая это лицо планировало организовать массовые беспорядки на центральных улицах Мелитополя с последующим захватом административных помещений органов государственной власти.
Решается вопрос об избрании меры пресечения к указанному лицу в виде ареста. Проводятся оперативно-следственные действия.
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