СБУ задержала диверсанта, который планировал захват 1 мая органов власти в Запорожской области

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 1 мая это лицо планировало организовать массовые беспорядки на центральных улицах Мелитополя с последующим захватом административных помещений органов государственной власти.

Решается вопрос об избрании меры пресечения к указанному лицу в виде ареста. Проводятся оперативно-следственные действия.