Мэр Славянска Штепа сложила полномочия, но остается в здании захваченного исполкома - СМИ

Сегодня в Славянске состоялась внеочередная сессия городского совета. Журналистов в зал не пустили, поэтому информацию по поводу принимаемых решений, местным СМИ удалось получить только от нескольких присутствующих на сессии депутатов. Читайте такжеШтепа в интервью российскому каналу заявила, что благодарна Путину и рада сепаратистам

"Всего на сессии присутствовали 42 депутата, которые приняли к сведению заявление от городского головы Нели Штепы об отказе от полномочий. Посему Неля Штепа сегодня официально перестала быть мэром Славянска. О том, чтобы бывшая градоначальница покинула здание исполкома речь не шла. Право подписи было делегировано заместителю городского головы Олегу Тытянину", - сообщает издание Slavgorod.

Сообщается, что были рассмотрены вопросы о заключении договора о передаче в пользования части помещений в здании исполкома для нужд так называемой самообороны Славянска.

Также депутаты утвердили координационный совет города, который возглавил первый секретарь коммунистической партии Анатолий Хмелевой.