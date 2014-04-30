Мэр Славянска Штепа сложила полномочия, но остается в здании захваченного исполкома - СМИ

15:59, 30 апреля 2014
Политика
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Неля Штепа сложила с себя полномочия мєра Славянска, но при этом продолжает находится в здании исполкома. 

Штепа

Сегодня в Славянске состоялась внеочередная сессия городского совета. Журналистов в зал не пустили, поэтому информацию по поводу принимаемых решений, местным СМИ удалось получить только  от нескольких присутствующих на сессии депутатов. Читайте такжеШтепа в интервью российскому каналу заявила, что благодарна Путину и рада сепаратистам

"Всего на сессии присутствовали 42 депутата, которые приняли к сведению заявление от городского головы Нели Штепы об отказе от полномочий. Посему Неля Штепа сегодня официально перестала быть мэром Славянска. О том, чтобы бывшая градоначальница покинула здание исполкома речь не шла. Право подписи было делегировано заместителю городского головы Олегу Тытянину", - сообщает издание Slavgorod.

Сообщается, что были рассмотрены вопросы о заключении договора о передаче в пользования части помещений в здании исполкома для нужд так называемой самообороны Славянска.

Также депутаты утвердили координационный совет города, который возглавил первый секретарь коммунистической партии Анатолий Хмелевой.  

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