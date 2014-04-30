В Харькове задержали одного из организаторов митингов сепаратистов - источник

Информацию об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

По его данным, Апухтина задержали сегодня утром, 30 апреля.

В свою очередь соратники члена коордсовета сообщили корреспонденту УНИАН, что Апухтина задержали сегодня утром на улице и доставили к Дзержинскому райотделу милиции Харькова, где он сейчас и находится.

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По предварительной информации, Апухтина обвиняют по ст. 382 Уголовного кодекса Украины - преднамеренное неисполнение судебных решений. По словам собеседника, задержанного обвиняют в том, что он продолжал организовывать митинги в Харькове, несмотря на судебный запрет.

Соратники также отметили, что якобы дело в отношении Апухтина была открыто около двух недель назад, однако задержали его только сегодня.

Как сообщал УНИАН, объединение “Юго-восток” регулярно организует в Харькове митинги и пикеты с требованиями проведения референдума по федерализации, возобновления вещания российских каналов в кабельных сетях и другими.