В Луганске "беркутовцы" вывезут разоруженных бойцов ВВ из захваченного здания ГУВД

По словам сепаратиста из числа штурмующих здание ГУВД, во избежание кровопролития и провокаций было принято решение вывезти находящихся в здании сотрудников милиции на автобусах.

«Это 18-летние пацаны ВВ-шники из Запорожья и Днепропетровска, пусть едут домой», - заявил сепаратист.

По словам митингующих, милиционеры сложили оружие, его опечатали и передали под контроль «беркутовцев».Читайте такжеВ Луганске вооруженные террористы продолжают штурмовать милицию, толпа готовит живой коридор

Как сообщал УНИАН, в Луганске около 3 тысяч пророссийски настроенных митингующих с оружием захватывают здание Главного управления МВД Украины в Луганской области. Среди митингующих около 50 человек в комуфляже, бронежилетах, касках, масках и с автоматами.

Со стороны милиции были применены гранаты, митингующие бросили «коктейль Молотова» в сторону милиции, затем последовал немногочисленный обстрел здания. Информации о пострадавших нет, больше выстрелов не было. Толпа скандирует «Россия!», «Донбасс!», на здании милиции, как и на всех остальных захваченных объектах, установлен флаг РФ.

Один из сепаратистов выступил перед митингующими и попросил обойтись без мародерства и вандализма. При этом табличку Управления МВД демонстративно разбили.Читайте такжеВ Луганске экстремисты захватили телецентр и прокуратуру, штурмуют УМВД (онлайн трансляция)

Также сепаратисты заявили о том, что начальник Главного управления УМВД Украины в Луганской области Владимир Гуславский подал в отставку.

«На его место назначен наш человек Анатолий Науменко», - заявил один из сепаратистов.