Сепаратисты в Славянске уже готовы печатать бюллетени для "референдума"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей сепаратистов.

Бюллетени должны быть напечатаны "не позднее 6 мая". В них будет лишь один вопрос, на который якобы можно будет ответить "да" или " нет": "Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой народной республики?".

Как ожидается, «референдум о статусе региона», провозглашенный "Временным правительством Донецкой народной республики", состоится 11 мая.

Читайте такжеГермания может применить свой спецназ против террористов в Славянске - газетаНапомним, в Украине нет закона о местных референдумах.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. В апреле пророссийские вооруженные боевики захватили админздание в ряде городов Донецкой области. Они похищают, пытают и убивают людей, берут заложников.

По данным СБУ на 28 апреля, в плену у террористов в Славянске находятся около 40 человек.

Так, 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - три военных наблюдателя из Германии, один немецкий военный переводчик и четыре военных наблюдателя из Дании, Чехии, Польши и Швеции. Боевики заявили о намерении обменять их "на наших пленных, в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева". 27 апреля террористы освободили одного из восьми захваченных инспекторов ОБСЕ.