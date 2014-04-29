Вышеградская четверка призывает террористов освободить экспертов ОБСЕ без дополнительных условий

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Польши со ссылкой на заявление министров стран Вышеградской четверки, принятое по итогам неформального саммита 28-29 апреля в Будапеште.

"Министры осудили задержание группы военных инспекторов ОБСЕ в Славянске и призвали к их немедленному и без выдвижения каких-либо условий освобождению", - говорится в сообщении.

Читайте такжеГлава ООН требует немедленного освобождения задержанных в Славянске членов миссии ОБСЕМинистры также осудили захват Россией Крыма и ее действия направлены на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, и выразили солидарность не только с украинцами, но и с другими странами - восточными соседями Евросоюза.

Они подчеркнули, что нынешняя международная ситуация подтверждает необходимость дальнейшего укрепления и последовательной реализации политики "Восточного партнерства". Отмечалось, что восточные партнеры ЕС должны сконцентрироваться на дальнейших реформах, в которых введены могут рассчитывать на поддержку Вышеградской группы.

По данным МИД Польши, во встрече министров иностранных дел Вышеградской четверки, которая проходит ежегодно, принимал участие комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции. Боевики заявили о намерении обменять их на своих пленных, в частности, на арестованного «народного губернатора» Донецка Павла Губарева. 27 апреля террористы освободили одного из восьми захваченных инспекторов ОБСЕ.