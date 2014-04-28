На Донбассе неизвестные вооруженные люди отключили вещание украинских каналов

22.32 Из источников ТСН стало известно, что в Донецке отключили эфирное вещание телеканала "1+1".

Сейчас на частотах "1+1" транслируется телеканал "Enter Фильм".

Об этом УНИАН сообщили источники в Донецке.

В понедельник, 28 апреля, неизвестные вооруженные люди захватили помещение Концерна РРТ в Донецке. "На территории высотного объекта Концерна РРТ в Донецке по адресу ул. Пехотная, 4а (местная телевышка - УНИАН) еще с утра понедельника находились неизвестные вооруженные люди. В 14-30 они проникли в помещение и отключили цифровое эфирное телевидение в стандарте DVBT-2. Из аналогового пакета были выключены 5 канал и УТ-1", - сообщили источники.

По информации сотрудников телецентра, неизвестные провели перекоммутацию на трансляцию российских каналов по примеру Крыма. "Этим занимались не местные специалисты. Захватчики привезли с собой не украинских специалистов и оборудования для приема российских каналов и дальнейшей передачи в эфир", - рассказали источники.Читайте такжеВ некоторых районах Донецка отключено вещание местных телеканалов - СМИ

По данным из Донецка, вещание этой телевышки в цифровом и аналоговом формате (в зависимости от мощности передатчика и способа приема сигнала), распространяется на Донецк, Макеевку, Горловку, Харцизск, Димитров и другие населенные пункты. На данный момент дежурные сотрудники Концерна РРТ находятся в захваченном здании, но перекоммутацией и вещанием занимаются люди, захватившие его.