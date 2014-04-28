Националистический угар в России завершится похмельем - Штайнмайер

Об этом сказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, в интервью немецкому журналу Der Spiegel, которое цитирует ТСН.

По его словам, угроза военной агрессии, которая сегодня нависла над Украиной, пугает всех европейцев, которые привыкли жить в безопасной Европе после окончания Холодной войны.

"Никто не мог предсказать, что мы так быстро окажемся в самом серьезном кризисе со времен окончания холодной войны. Те люди, которые еще помнят времена до падения Берлинской стены, знают, чего мы достигли за последние 25 лет", - сказал немецкий дипломат.

Он добавил, что в Европе сегодня люди живут свободнее и благополучнее, чем в 80-х. Однако сегодняшний конфликт с Россией ставит все это под угрозу.

Читайте такжеРоссийские борцы с украинским фашизмом обозвали Макаревича "жидом-запроданцем Бандере""Я не хочу думать о том, что дело дойдет до военного противостояния между Востоком и Западом. Здесь ясно одно: если неправильные решения все же будут приняты, о многолетнем сотрудничестве в области мира и безопасности в Европе можно будет забыть", - сказал Штайнмайер. Он добавил, что никто в "здравом смысле" не захочет платить за мир "ту цену, за которую придется всем в Европе платить, без исключений".

Дипломат напомнил, что Россия уже столкнулась с сопротивлением в экономическом поле. Инвесторы не хотят вкладывать деньги в ее экономику и выводят капиталы из страны. А российские акции и облигации стремительно обвалились.

Читайте такжеОбама поддержал новые санкции против РФ: Она и "палец о палец не ударила после Женевы"Читайте также"В конечном итоге, чуть позже на смену националистическому угару придет похмелье", - добавил Штайнмайер.

Напомним, ранее Глава МИД Германии заявлял, что ЕС может пойти дальше в санкциях, и Россия это знает.