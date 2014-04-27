Три группы войск РФ вблизи украинских границ перевели в боевую готовность - украинский адмирал

По его мнению, в ближайшее время может быть 2 варианта развития событий. Во-первых, продолжение "качелей" у наших границ с провокационной целью и с целью запугивания, одновременно расширяя зоны нестабильности с применением российского спецназа (диверсантов), сообщает ТСН.

"Это может быть вторжение под видом проведения "миротворческой операции" с целью овладения Днепропетровском, Одессой и Киевом, окупированием соответствующих территорий Украины", - поделился мыслями Кабаненко.

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"Все это будет сопровождаться информационно-психологической операцией, направленной на наших военных и население", - отметил адмирал.

Как сообщал УНИАН, Россия стянула к границе системы залпового огня "Град". По оценкам украинских военных аналитиков, концентрация российских войск на пограничных территориях возросла незначительно. Но русские все время маневрируют и армия находится в состоянии боевой готовности.