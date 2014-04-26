Автомайдан выдвинул Чубакку в президенты "Одесской республики"

Как передает корреспондент УНИАН, на улицу Воробьева к зданию медучреждения приехали несколько десятков автомобилей с украинскими флагами и штандартами Одессы. Один из активистов в маске персонажа киносаги «Звездные войны» путешественника Чубакки разыграли спектакль с Чубаккой в главной роли.

Читайте такжеВ Одессе происходит пророссийский маршЧитайте такжеВ частности, он изображал кандидата в народные президенты Одесской республики. Активист держал одноименный плакат и объявлял «предвыборную программу». Показывая на вход в названное медучреждение, он заявил, что «здесь будет мой предвыборный штаб, и тут же организуем мэрию».

«Народ будет жить хорошо, потому что здесь кормят, и чиновникам не придется воровать, и здесь мы встретим «зеленых человечков».

В этом «штабе» есть все необходимые «чиновники», - заявил активист, который изображал Чубакку.