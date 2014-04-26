Афганцы поддержали кандидатуру Порошенко на выборах

Такое решение члены организации приняли на своем учредительном съезде в Киеве.

Выступая перед воинами-интернационалистами Петр Порошенко заметил, что в зале собрались люди, для которых слова Честь, Отечество, Долг наполнены особым смыслом.

«Речь идет о людях, которые заслуживают уважение и благодарность государства за мужество, патриотизм, верность присяге, преданность. Эти качества ветераны-афганцы в полной мере проявили и во время событий на Майдане. С первого и до последнего мы вместе стояли бок о бок и боролись за свободу страны. Вы не ушли с Майдана ни под угрозой тюрьмы, ни под угрозой смерти. Ваша роль - непревзойденная! Спасибо Вам за все», -подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеПорошенко обещает укрепить обороноспособность Украины«Вместе ради будущего Украины мы имеем заявить всем украинцам Востока, Запада, Центра и Юга, что мы защитим их спокойствие и гарантируем безопасность. Именно афганцы способны научить наше государство быть сильным», - сказал Петр Порошенко.

Он добавил, что сейчас демократические, проевропейские, проукраинские политики и политические силы консолидируются с целью победы на президентских выборах.

Петр Порошенко поздравил афганцев с созданием новой Ассоциации ветеранов. Он добавил, что вновь созданная организация не только должна защищать права воинов-интернационалистов, но и контролировать власть.

«Уверен, что ваш сильный дух и наше единство приведут нас к победе», - отметил Порошенко.