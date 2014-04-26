Афганцы поддержали кандидатуру Порошенко на выборах
Всеукраинская Ассоциация Ветеранов Афганистана единогласно проголосовала за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на Президентских выборах 25 мая.
Такое решение члены организации приняли на своем учредительном съезде в Киеве.
Выступая перед воинами-интернационалистами Петр Порошенко заметил, что в зале собрались люди, для которых слова Честь, Отечество, Долг наполнены особым смыслом.
«Речь идет о людях, которые заслуживают уважение и благодарность государства за мужество, патриотизм, верность присяге, преданность. Эти качества ветераны-афганцы в полной мере проявили и во время событий на Майдане. С первого и до последнего мы вместе стояли бок о бок и боролись за свободу страны. Вы не ушли с Майдана ни под угрозой тюрьмы, ни под угрозой смерти. Ваша роль - непревзойденная! Спасибо Вам за все», -подчеркнул Порошенко.
Читайте такжеПорошенко обещает укрепить обороноспособность Украины«Вместе ради будущего Украины мы имеем заявить всем украинцам Востока, Запада, Центра и Юга, что мы защитим их спокойствие и гарантируем безопасность. Именно афганцы способны научить наше государство быть сильным», - сказал Петр Порошенко.
Он добавил, что сейчас демократические, проевропейские, проукраинские политики и политические силы консолидируются с целью победы на президентских выборах.
Петр Порошенко поздравил афганцев с созданием новой Ассоциации ветеранов. Он добавил, что вновь созданная организация не только должна защищать права воинов-интернационалистов, но и контролировать власть.
«Уверен, что ваш сильный дух и наше единство приведут нас к победе», - отметил Порошенко.