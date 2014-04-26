В Черкассах неизвестные облили горячей смолой "Сбербанк"

Как передает корреспондент УНИАН, горячей смолой залили двери банка, забрызгали окна. Утром работники банковского учреждения пытаются отмыть двери и окна, Банк сегодня не работает.

Еще два черкасские отделения Сбербанка России работают в привычном режиме. На место виезжала следственно-оперативная группа милиции, но у правоохранителей пока от комментариев воздерживаются.

Читайте такжеСбербанк России облили красной краской после обвинений в финансировании террористовКак сообщал УНИАН, в Черкассах 11 апреля активисты партии «Демократический Альянс» пикетировали два отделения «Сбербанка России» в центре города. Они убеждали горожан не обслуживаться в банке страны-агрессора. Также участники акции призвали горожан не сотрудничать с российским банком - забрать оттуда депозиты, а вместо этого поддержать своей гривней украинские банки. Участники акции приклеили на витрины банка наклейки с изображением колорадского жука, который уже стал символом агрессии России.

Справка УНИАН. АО «Сбербанк России» является 100% дочерним банком ОАО “Сбербанк России” - крупнейшего банка в Российской Федерации и СНГ.