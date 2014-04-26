Царева не смогут лишить мандата до выборов – Тягнибок

Об этом он сказал в эфире программы Шустер LIVE, сообщает Украинская правда.

"Махницкий (и.о. Генпрокурора) подал уже. Например, на Царева ("регионала") было открыто 4 уголовных дела по его высказываниям и действиям, но подав представление на отмену депутатской неприкосновенности, представление было возвращено. Потому что Махницкий исполняющий обязанности", - заявил Тягнибок.

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"Только Генпрокурор может ходатайствовать об отмене депутатской неприкосновенности", - пояснил он.

Как известно, Царев заверил сепаратистов в Донецке, что сделает все для срыва президентских выборов, которые назначены на 25 мая.

Политик также заявил, что готов стать лидером сепаратистов.