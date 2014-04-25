Россия делает ошибку, приравнивая русскоязычных граждан Украины к сепаратистам - МИД

МИД Украины считает, что Россия делает ошибку, приравнивая русскоязычных граждан Украины к сепаратистам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Россия делает серьезную ошибку, ставя знак равенства между русскоязычными гражданами Украины и сепаратистами. Подавляющее большинство тех граждан Украины, которые общаются на русском языке, сегодня чувствуют страх перед непредсказуемой, тоталитарной, коварной Россией, которая принесла в восточные и южные области Украины разгул бандитизма, фашистских проявлений, национальной нетерпимости, антисемитизма, - вообще нехарактерных явлений для толерантного украинского общества”, - сказал Перебыйнис.

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По его словам, если основная цель действий России в отношении Украины - не допустить углубления евроинтеграционного курса, то Кремль должен осознать, что своими милитаристскими и агрессивными действиями он достигает прямо противоположного результата.

“Чем быстрее кремлевские аналитики прекратят вводить в заблуждение самих себя сказками о том, что на востоке Украины российские войска будут встречать хлебом-солью, тем быстрее удастся найти выход из нынешнего кризиса”, - отметил он.

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Кроме того, Перебыйнис подчеркнул, что России не следует остерегаться действий украинской власти в рамках антитеррористической операции на востоке Украины. “Не нужно руководству Российской Федерации вешать ярлыки, якобы украинская власть “развязала войну” или “делает преступление против собственного народа”. Это - откровенная очередная ложь, сознательная подмена понятий и провокация из России”, - сказал он.

По словам Перебыйниса, Россия не имеет как юридического, так и морального права давать такие оценки действиям украинской власти, глядя на то, с какой жестокостью и непропорциональностью происходят антитеррористические операции в самой РФ. “Для уничтожения террористов в Российской Федерации используется весь арсенал военной техники - от танков до самолетов”, - прибавил Перебыйнис.