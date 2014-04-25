Руководитель АТО рассказал, почему сепаратистам в Славянске сдали блокпосты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщил первый заместитель председателя СБУ, руководитель антитеррористической операции Василий Крутов.

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“Вчера, действительно, были сняты три блокпоста без дополнительного закрепления, и были поставлены блокпосты в тех местах, где нам нужно”, - сказал Крутов.