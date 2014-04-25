Россия объявит решение о вводе своих войск в Украину на следующей неделе - СМИ
Ввод российских войск в Украину - это вопрос ближайшего времени. Это следует из заявления сенатора Совета Федерации Валерия Шнякіна.
В заявлении сказано, что российский Совет Федераций собирается обсудить возможность введения российских войск уже на следующей неделе, говорится в сюжете ТСН.
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Известно, что российские войска уже в десяти километрах от украинской границы, а в интернете появилось видео, как по улицам города Новошахтинск Ростовской области едет боевая техника.
Однако, в российском министерстве обороны пока что называют эти маневры - учениями.
Как сообщалось ранее, постпред Украины в ООН рассказал о сотнях российских танков возле границы Украины. РФ также установила возле границы установки "Град", которые использовались в Чечне.