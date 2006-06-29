Турчинов считает, что у Регионов кишка тонка

Заместитель руководителя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ считает, что у фракции Партии регионов нет серьезно потенциала для того, чтобы на протяжении длительного времени блокировать работу Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам А.ТУРЧИНОВА, «серьезной потенции у “регионов” относительно дальнейших действий нет». «Сама фракция «порвет» своих руководителей, когда они начнут реализовывать стратегию роспуска парламента», - считает он.

А.ТУРЧИНОВ прогнозирует, что фракция Партии регионов сможет продержать блокаду еще «максимум один-два дня». Он отметил то, что Партия регионов действует по двойным стандартам. А.ТУРЧИНОВ напомнил, что они настаивают на том, чтобы возглавить ряд комитетов в ВР, в то же время в регионах, где одержали большинство в местных советах, в частности, в Крыму, Луганской области представителей оппозиции не допускают не только к руководству комитетами, но вообще исключают из ключевых комитетов. По его словам, фракция Партии регионов говорила о том, «что их вообще должности не интересуют, а сегодня они готовы «взорвать» парламент, если им не дадут дополнительно какие-то комитеты».

В свою очередь, в интервью журналистам народный депутат Украины Евгений КУШНАРЕВ (фракция Партии регионов) отметил, что фракция будет блокировать работу парламента «столько, сколько необходимо будет для достижения результата». По его словам, результатом должна стать «выработка правил игры» в парламенте. Он напомнил, что партия выдвинула ультиматум, где четко сформированы ее требования.

Е.КУШНАРЕВ отметил, что на сегодня «отбоя нет от желающих» принимать участие в блокировании трибуны и президиума парламента. По его словам, для фракции Партии регионов не является самоцелью роспуск Верховной Рады Украины, а представители фракции прекратят блокировать работу ВР «как только договоримся о правилах». «В “помаранчевых” фракциях 40% народных депутатов настроены конструктивно и прагматично, но они являются заложниками интересов своих руководителей, особенно во фракции БЮТ», - отметил Е.КУШНАРЕВ. По его словам, официально никто из «Нашей Украины», БЮТ или СПУ не ставил вопрос о балансе интересов этих политических сил в органах местного самоуправления, в частности, в Крыму и в других областях, где большинство имеет Партия регионов. По его словам, если такой вопрос будет поставлен, то партия готова будет вести дискуссию.

Как сообщал УНИАН, представители Партии регионов с 27 июня блокируют работу Верховной Рады. Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что фракция будет блокировать работу Верховной Рады до тех пор, пока не будут выполнены все ее требования, и готова к роспуску парламента.

"Регионалы" заявили, что не соглашаются с распределением руководящих должностей в парламенте, а также намерением своих политических оппонентов включить в повестку дня заседания вопрос об избрании отсутствующих членов Конституционного Суда.

Кроме того, Партия регионов требует избирать председателя Верховной Рады путем тайного голосования и против голосования за кандидатуры премьера и спикера в одном пакете. Также “регионалы” настаивают на прекращении незаконного совмещения должностных обязанностей с депутатскими полномочиями.

Сегодня один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ после заседания Временного президиума с участием лидеров фракций парламента заявил, что парламентское большинство не будет вести переговоров с депутатами Партии регионов, пока они не разблокируют сессионный зал Верховной Рады.