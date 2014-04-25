НАТО: учения РФ у границ Украины создают угрозу

05:10, 25 апреля 2014
Политика
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Военные учения России вблизи границ Украины создают угрозу эскалации напряженности.

НАТО: учения РФ у границ Украины создают угрозу Reuters

С таким утверждением выступил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, пишет ИТАР-ТАСС.

"Использование скрытых угроз и проведение новых военных учений вблизи границ Украины нагнетает напряженность в и без того нестабильной ситуации, а также нарушает Женевское соглашение", - полагает он.

"России следует сосредоточиться на отводе войск в казармы, уменьшить опасность вооруженного противостояния и содействовать реализации Женевского соглашения, в том числе посредством осуждения продолжающихся акций насилия со стороны незаконных вооруженных групп в восточной части Украины", - заявил заместитель генсека НАТО.

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