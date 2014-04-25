ЦИК не может отменить регистрацию Царева - Охендовский

Об этом он заявил в эфире 5 канала, отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли снять политика с предвыборной гонки из-за сепаратистских заявлений, пишет Украинская правда.

"Механизм отмены регистрации кандидата на пост президента предусмотрен законом о выборах президента Украины", - сказал Охендовский.

"Оснований для принятия ЦИК решения об отмене регистрации кандидата в законе есть всего 4. По другим основаниям подобные решения приниматься не могут", - добавил он.

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Среди оснований, названных председателем ЦИК: обращение самого кандидата с заявлением об отмене его регистрации кандидатом в президенты, прекращение гражданства Украины кандидата в президенты, выезд кандидата на постоянное жительство за пределы территории Украины и признание кандидата на должность президента недееспособным.

"Других оснований для отмены регистрации депутата закон не содержит. Соответственно и ЦИК, как бы он не относился к тем или иным действиям отдельно взятого кандидата на пост президента, не может принимать решение об отмене его регистрации, если законом это не предусмотрено", - пояснил он.

Кроме того, Охендовский добавил, что оснований для отказа Цареву в регистрации также не было.