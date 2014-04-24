Турчинов уволил Аверченко с должности руководителя ГУД

22:25, 24 апреля 2014
Политика
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И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов своим указом уволил Сергея Аверченко с должности руководителя Государственного управления делами.

Турчинов

Соответствующий указ размещен на президентском сайте.

«Согласно статье 112 Конституции Украины постановляю: Освободить Аверченко Сергея Николаевича от должности Руководителя Государственного управления делами», - отмечается в документе.

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