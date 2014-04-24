В Одессе сепаратисты пикетируют сессию облсовета, здание оцепила милиция

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков человек пришли на проспект Шевченко (к зданию администрации) с плакатами: «Мы здесь власть. Вы с кем?», «Хунта – воры, лжецы, убийцы», «Хунту вон из Украины», «Да - техническому правительству» и т.д.

Перед собравшимися выступил руководитель общественной организации «Сопротивление», активист Куликова поля Ростислав Барда, который заявил, что «мы ведем работу не только на улицах, есть ряд депутатов, которые нас поддерживают, которые приходят к нам на Куликово поле».

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Он заявил, что эти депутаты облсовета потребуют, чтобы сессия обратилась к Верховной Раде с рядом требований: проведения местного референдума до выборов 25 мая, предоставления русскому языку статуса государственного, отставки губернатора Владимира Немировского и т. д.

Пикетчиков от здания отделяет «цепь» сотрудников милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня Одесский областной совет отказался рассматривать вопрос о выражении недоверия губернатору региона Владимиру Немировскому. За внесение данного вопроса в повестку дня проголосовали только 7 депутатов.