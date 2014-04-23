Все вопросы правового положения крымских татар должны регулироваться в Украине - Джемилев

Об этом Джемилев рассказал в интервью газете День.

Отвечая на вопрос об оценке указа Президент России Владимира Путина о дальнейшей реабилитации в том числе и крымскотатарского народа, Джемилев высказал мнение о том, что понимание этой проблемы у Путина довольно своеобразное.Читайте такжеДжемилев: ФСБ следит за крымскими татарами даже в мечетях

"Хорошо, что Путин понимает необходимость полной реабилитации всех репрессированных народов, но у нас есть своя страна, в которой и должны решаться эти вопросы. Я считаю, что все вопросы правового положения крымских татар должны регулироваться в Украине. Но, как показывает текст указа, понимание этой проблемы у Путина довольно своеобразное. Он называет нас населением, приравнивает к диаспорам, которые были депортированы вместе с нами, и не видит между нами разницы, ставит крымских татар последними в списке, не признает самого международно-правового термина «коренной народ». - отметил Джемилев.

Он подчеркнул, что именно Россия является ответственным за трагедию крымскотатарского народа.

Крымские татары будут приветствовать помощь РФ в решении социальных проблем депортированных народов, в частности, об этом Джемилев говорил с Путиным во время телефонного разговора.

"Но это нужно делать в рамках соглашения Украины и России по этому вопросу. Россия обязана выполнять то, еще старое Бишкекское соглашение, которым предусматривалось помощь других государств, причастных к депортации народов, в их репатриации, то, может, Россия уже начнет его выполнять!", - рассказал Джемилев. Читайте такжеМеджлис призывает распустить бандформирования "крымской самообороны"

"Настораживает также, что Путин говорит преимущественно о правовой реабилитацию, и его идеи не доходят до решения вопросов восстановления в какой-то форме государственности крымских татар или хотя бы о восстановлении автономии образца 1921-1944 годов. Хотя нам больше всего нужна не столько сама автономия, сколько наполнение этого понятия - статус народа как коренного, адекватное представительство народа в органах власти, восстановление национального образования, национальной культуры, обеспечения всех прав, в частности экономических прав депортированных. Всего этого нововиданий указ не касается". - подчеркни лидер крымскотатарского народа.