Турчинов требует результативных антитеррористических мер на востоке

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов требует от силовых структур возобновления и проведения результативных антитеррористических мероприятий, направленных на защиту от террористов украинских граждан, проживающих на востоке Украины.

Об этом говорится в его заявлении, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

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В заявлении отмечается, что “сегодня возле Славянска были найдены тела двух зверски замученных людей. В одном из них опознали пропавшего депутата Горловского горсовета, члена партии «Батькивщина» Владимира Рыбака, которого похитили накануне террористы”.

Турчинов подчеркнул, что “террористы, которые взяли в заложники фактически весь Донецкий регион, перешли грань, начав истязать и убивать патриотов Украины”. “Они нагло бросили вызов не только нашему государству, но и всему мировому содружеству, когда демонстративно надругались над решениями, которые были приняты в Женеве”, - подчеркивает Турчинов.

При этом он отметил, что “эти преступления совершаются при полной поддержке и попустительстве Российской Федерации”.