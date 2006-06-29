”Наша Украина” задает Морозу два вопроса

Фракция «Наша Украина» хочет поинтересоваться у лидера СПУ Александра МОРОЗА, можно ли расценивать его заявление относительно кандидатуры председателя Верховной Рады как выход из коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня журналистам руководитель информационного департамента «Нашей Украины» Татьяна МОКРИДИ.

В частности, по словам Т.МОКРИДИ, «Наша Украина» хочет задать А.МОРОЗУ два вопроса. Кроме уже названного, “нашеукраинцы” также они хотят поинтересоваться, читал ли А.МОРОЗ коалиционное соглашение перед тем, как его подписывать.

Как сообщалось, коалиционное соглашение предусматривает, что ни одна из политических сил-участниц коалиции не имеет право вето на кандидатуры, поданные другой политической силой. Перед подписанием А.МОРОЗ заявлял, что СПУ согласна со всеми условиями коалиционного договора и готова его подписать. Вместе с тем сегодня А.МОРОЗ распространил заявление, в котором попросил «Нашу Украину» заменить кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО, выдвинутую “Нашей Украиной” на должность председателя Верховной Рады Украины.