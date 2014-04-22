Против луганских сепаратистов открыли уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как говорится в сообщении, прокурор Луганской области Сергей Стось призвал жителей региона не нарушать закон.

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«Уважаемые жители Луганской области, события, которые происходят в нашем регионе, несут в себе угрозу жизни и здоровью граждан, соблюдению их конституционных прав и угрожают национальной безопасности и территориальной целостности Украины», - отметил прокурор.

Он подчеркнул, что право на мирные собрания гражданам Украины гарантировано ст. 39 Конституции Украины, ст. 11 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Вместе с тем, Основным законом Украины (ст. 39) предусмотрено, что о проведении митингов, собраний, шествий и демонстраций заблаговременно извещаются органы власти или органы местного самоуправления. Таких действий организаторами митингов совершено не было.

Кроме того, отметил Стось, последние распространяют призывы к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности Украины, в частности, к федерализации и провозглашению так называемой «Луганской народной республики».

Прокурор отмечает, что в соответствии со статьей 2 Конституции Украины, Украина является унитарным государством, а ее территория в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной. Вопросы об изменении территории Украины решаются исключительно на всеукраинском референдуме, который назначается Верховной Радой Украины.

Прокурор обратился ко всем жителям Луганской области с предостережением не поддаваться на провокационные призывы - такие действия противоречат требованиям Закона и влекут за собой криминальную ответственность.

Стось в очередной раз призвал активистов реализовывать свои конституционные права на мирные собрания способом, определенным действующим законодательством.

По информации пресс-службы прокуратуры, выступления участников на митингах 21 апреля 2014 года, их символика и призывы квалифицированы УСБУ в Луганской области по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, ГУМВД Украины в Луганской области по фактам событий, имевших место на площади Ленина в г. Рубежное, начаты уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УКУ.

Ход расследования находится на личном контроле прокурора области.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на так называемом "народном вече", которое проходило в Луганске под стенами УСБУ, которое уже несколько недель захвачено вооруженными сепаратистами, руководством сепаратистов было принято решение провести «референдум» о статусе Луганска.

Так, по решению сепаратистов, первый этап референдума должен состояться 11 мая. На нем будет поставлено два вопроса: хотите ли вы, чтобы Луганск получил статус автономии, и хотите ли вы, чтобы у Луганска остался прежний статус. Второй референдум должен состояться 18 мая. На нем сепаратисты хотят определить статус Луганска как независимой республики или как автономии в составе России.

Также 21 апреля в Луганской области резаные ранения нанесены сотруднику милиции, который обеспечивал охрану правопорядка во время митинга в городе Рубежное на площади Ленина.