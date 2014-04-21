«Народный губернатор» Луганщины собирается создать армию, взять под контроль суды и милицию

«Народный губернатор» Луганщины Валерий Болотов дал свою первую пресс-конференцию, на которой озвучил шаги, которые будет предпринимать новая народная власть. Об этом сообщает корреспондент 0642.

«Народ Луганщины доверил мне этот высокий пост – временно исполняющий обязанности народного губернатора. Я постараюсь оправдать доверие народа», - сказал Болотов.

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Он сообщил, что прежде всего будет собирать команду профессионалов, которая наладит работу области. Также он сообщил о создании армии Луганской области, куда войдут уже существующие отряды, а также жители Луганской области.

Также будет создан народный совет Луганщины: «Это будут представители от всех городов области. Все будет демократично, с народом и для народа».

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Болотов сообщил, что в планах - переподчинение всех силовых структур области, в частности, судов и МВД. По его словам, это будет осуществляться только законным путем. Болотов сообщил, что сейчас делегаты народного вече обсуждают возможные пути федерализации Луганской области. Также он сообщил, что луганская народная власть будет действовать сообща с другими юго-восточными областями.