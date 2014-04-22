В Горловке мужчина в кафе расстрелял двух человек

Об этом УНИАН сообщили в Горловском горуправлении милиции со ссылкой на начальника криминальной милиции Центрально-Городского райотдела Виталия Тарасенко.

По его словам, вечером 21 апреля в одном из кафе по пр. Ленина отдыхала компания из трех мужчин. В ходе распития спиртных напитков между ними возник спор, в результате чего один из мужчин достал пистолет ТТ и, сделав несколько выстрелов в сторону оппонентов, скрылся с места преступления. Двое мужчин, 1985 и 1970 г.р., с огнестрельными ранениями около часа ночи были доставлены в горбольницу № 2, где скончались.Читайте такжеТеррористы в Горловке не собираются уходить и ждут "особого распоряжения из центра"

Тарасенко также сообщил, что в настоящий момент личность стрелявшего установлена. Им оказался 43-летний местный житель, который перешел на нелегальное положение.

Сведения о данном факте внесены в ЕРДР с квалификацией по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Пистолет направлен на экспертизу, ведется досудебное расследование, принимаются меры к розыску убийцы.