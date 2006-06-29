Как повлияет жара на урожай озимых

Сложившиеся погодные условия не оказывают негативного влияния на посевы озимых и яровых зерновых культур. Об этом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

По словам Т.АДАМЕНКО, для посевов ранних яровых и озимых культур нынешняя погода положительная. На сегодня ухудшений агрометеорологических условий, не учитывая локальные районы, нет.

«Не настолько длительный период этих высоких температур, чтобы ухудшить состояние посевов», - отметила специалист, добавив, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время днем температура воздуха снизится до 26 градусов.

Т.АДАМЕНКО отметила, что высокие температура в период созревания озимых культур значительно улучшают качество зерна. По ее словам, сегодня не ухудшились «виды на урожай» и, по предварительному прогнозу специалистов Гидрометцентра, в текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур составит около 34 млн. тонн. При этом она отметила, что, учитывая тот факт, что очень большой удельный вес кукурузы, а эта культура имеет наиболее длительный вегетационный период, данный прогноз может корректироваться в сторону как уменьшения, так и увеличения.

Как сообщал УНИАН, аграрные эксперты повысили прогноз урожая зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2006 году на 2% - до 33,4 млн. тонн. Специалисты отмечают, что прогнозные показатели повышены за счет урожая пшеницы (на 5% - до 12,5 млн. тонн) и ячменя (на 2% - до 10,7 млн. тонн).

Напомним, по итоговым данным Госкомстата, посевная площадь озимых (на зерно и зеленый корм) под урожай 2006 года в Украине сократилась на 18,8% по сравнению с прошлым сезоном - до 6,2 млн. га. При этом озимые на зерно в текущем сезоне высеяны на площади 6 млн. га (против 7,5 млн. га в прошлом году).

В 2005 году валовой сбор зерна в Украине составил 38 млн. тонн.